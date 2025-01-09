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رئيس الوزراء يهنئ لبنان بانتخاب جوزيف عون


 

 نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان السيدَ جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة.

هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية.

ونحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق.

مثلما ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن تمسّكنا بأعمق الروابط الإنسانية والاجتماعية والدينية والثقافية التي تربطنا بلبنان، حماهُ الباري جلّ وعلا بلداً آمناً مطمئناً، وحمى شعبه الكريم الواحد القوي.

 

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