هيئة المنافذ الحدودية تضبط عصابة لتهريب السيارات في منفذ زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط عصابة لتهريب السيارات الأوربية في منذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، حيث ذكرت الهيئة في بيان لها، إن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت، اليوم، من ضبط عصابة مختصة بتهريب العجلات الاوربية، متكونة من ثلاث أشخاص (عراقيين وأجنبي)"، مبيتا ان "عملية الضبط تمت من قبل قوة حماية المنفذ".

وأوضحت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والعجلة إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".