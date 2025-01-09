غرامات تصل ل 2.5 مليار دينار تفرضها مديرية بيئة النجف على مشاريع مخالفة

اعلنت مديرية بيئة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن إجراءات جزائية مشددة بحق إدارات مشاريع مخالفة للتعليمات والضوابط والمحددات البيئية التي تنص عليها قوانين وزارة البيئة العراقية، إذ ذكر مدير بيئة النجف جمال عبد زيد في بيانه، إن "الكوادر القانونية شددت من اجراءاتها الجزائية من خلال توجيه اكثر من 18 انذارا لمشاريع و انشطة مخالفة منها حكومية كالبلدية والمجاري ومعامل اسمنت واسفلت ومؤسسات صحية مستشفيات ومراكز صحية واخرى اهلية مثل گراجات الغسل والتشحيم وعيادات طبية وورش حدادة ومعامل المنيوم وغيرها" .

وأوضح مدير البيئة أن "غرامات مالية فرضت على ادارات تلك المشاريع بلغت ما يقارب من ( 000 2،500،000) مليارين و نصف المليار دينار منها انشطة بلدية واخرى محطات للصرف الصحي وشركات اتصالات وانشطة صحية".

كما أكد زيد، ان "الكوادر الفنية رفعت مقترحات لغلق مشاريع مخالفة بلغت 13 مشروعا مخالفا للتعليمات والضوابط والمحددات البيئية، وتم بالفعل غلق عدد منها بقرارات قانونية اتخذت بشكل صارم وجدي وبالتعاون مع أفراد من مركز الشرطة البيئية بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة النجف الأشرف".