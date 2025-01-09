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بغداد تحتضن اجتماعاً برلمانياً آسيوياً


 

تستضيف العاصمة بغداد يوم السبت المقبل، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي يمتد ليومين بمشاركة وفود (13) دولة ووفد الأمانة العامة لجمعية البرلمانات الآسيوية، إضافة للعراق، حيث ذكر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إن "اجتماع البرلمانات الآسيوية الذي سينعقد ببغداد، يخص اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للبرلمانات لمناقشة المواضيع الطارئة التي حدثت على الساحة الدولية والإقليمية ومن ضمنها الساحة العربية، وسيجري على ضوئها اتخاذ بعض التوجيهات التي ستقدم للمؤتمر العام لاعتمادها كقرارات".

ويتضمن جدول الاجتماع المرتقب؛ تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، وانتخاب أعضاء المكتب والمقرر في اللجنة المعنية بالشؤون السياسية، ومناقشات عامة بشأن مشاريع القرارات، واجتماع المكتب التنفيذي للجنة، واجتماع لجنة فلسطين واجتماع مجموعة العمل، كما ستجري الوفود الدولية المشاركة جولة ثقافية على أبرز المعالم الحضارية في العاصمة بغداد (عاصمة السياحة العربية 2025).

وستشارك في الاجتماع وفود: روسيا، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، فلسطين، أذربيجان، قطر، الإمارات، كمبوديا، قبرص، السعودية، البحرين، ووفد الأمانة العامة لجمعية البرلمانات الآسيوية، التي من المقرر أن تصل إلى بغداد غداً الجمعة.

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بغداد تحتضن اجتماعاً برلمانياً آسيوياً
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