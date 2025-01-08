تركيا تتهم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم حزب العمال الكردستاني في تركيا وسوريا

اتهمت تركيا الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم حزب العمال الكردستاني التركي الذي ينشط في شمال العراق

وقالت أنقرة، إن حزب العمال الكردستاني قاد حملة لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

كما تتهم طالباني، بدعم وجود العمال الكردستاني في محافظة السليمانية وفي سوريا، بعد توليه قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني،

وأغلقت في 3 نيسان 2023 مجالها الجوي أمام الطائرات من وإلى مطار السليمانية، متهمة حزب العمال الكردستاني باختراق المطار، وتهديد الأمن الجوي، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية التركية وقتها.

ومددت تركيا، الاثنين الماضي، حظر الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، للمرة الثالثة. وقال مدير المطار هندرين هيوا، إن "تركيا مددت حظر الرحلات الجوية لـ6 أشهر إضافية، قبل يوم من انتهاء الحظر".

وكان يعمل في السليمانية نحو 176 مكتباً سياحياً تعلن عن رحلات يومية إلى تركيا اضطر معظمها لتعليق عمله، بعد قرار الحظر التركي.

وبينما تشيد تركيا بموقف أربيل، تهدد بفرض مزيد من الإجراءات ضد السليمانية، إذا لم يوقف طالباني دعمه للعمال الكردستاني.

واتفقت أنقرة وبغداد على التنسيق ضد حزب العمال الكردستاني، عبر مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره العراقي ثابت العباسي، في ختام الاجتماع الرابع لآلية التعاون الأمني رفيع المستوى بين البلدين، عُدّت جزءاً من استكمال التفاهمات التركية - العراقية بشأن تثبيت الأمن على الحدود بين البلدين، والتعاون في تحييد حزب العمال الكردستاني ومقاتليه.