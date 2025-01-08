ضاربة قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط .... حكومة الإقليم "تبتلع" مجهود شهر كامل من موظفيها.. لا راتب لكانون الأول

أفاد مصدر في رئاسة مجلس وزراء حكومة كردستان، اليوم الاربعاء (8 كانون الثاني 2025)، بعدم إمكانية توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الاول الماضي، فيما أكد أنه لا يوجد أي أمل بتوزيعه.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أنه "تم التأكيد بعدم إمكانية توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الاول من العام الماضي"، مضيفا، أنه "لا يوجد أي أمل بتوزيعه ولو واحد بالمئة".

وأشار الى أنه "في حال تم توزيع أي راتب جديد سيكون راتب شهر يناير الجاري، لكن لا يوجد أي موعد محدد لتوزيعه".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سوران عمر، أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر كانون الأول الماضي لموظفي الإقليم.

وقال عمر في حديث صحفي إن "الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار، وطلبت من حكومة الإقليم إكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية، كون حكومة الإقليم لم ترسل لبغداد الإيرادات منذ 6 أشهر".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم لا تريد صرف رواتب شهر كانون الأول للعام المنصرم، واكتفت بتوزيع 11 شهرا من عام 2024، وهي بذلك تخالف قرار المحكمة الاتحادية، ونحن كنواب سنلجأ للقضاء، لإنصاف حقوق الناس".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم لاتريد التوزيع بالأساس لراتب شهر 12، ولهذا سيكون التوزيع من شهر كانون الثاني للعام الحالي، وهذا يعني أن راتب شهر 12، ذهب إدراج الرياح".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.

وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى".

من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بحجة عدم وصول المبالغ".