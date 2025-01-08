الأخبار

ضاربة قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط .... حكومة الإقليم "تبتلع" مجهود شهر كامل من موظفيها.. لا راتب لكانون الأول


أفاد مصدر في رئاسة مجلس وزراء حكومة كردستان، اليوم الاربعاء (8 كانون الثاني 2025)، بعدم إمكانية توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الاول الماضي، فيما أكد أنه لا يوجد أي أمل بتوزيعه. 

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أنه "تم التأكيد بعدم إمكانية توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الاول من العام الماضي"، مضيفا، أنه "لا يوجد أي أمل بتوزيعه ولو واحد بالمئة".

وأشار الى أنه "في حال تم توزيع أي راتب جديد سيكون راتب شهر يناير الجاري، لكن لا يوجد أي موعد محدد لتوزيعه".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سوران عمر، أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر كانون الأول الماضي لموظفي الإقليم.

وقال عمر في حديث صحفي إن "الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغ  441 مليار دينار، وطلبت من حكومة الإقليم إكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية، كون حكومة الإقليم لم ترسل لبغداد الإيرادات منذ 6 أشهر".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم لا تريد صرف رواتب شهر كانون الأول للعام المنصرم، واكتفت بتوزيع 11 شهرا من عام 2024، وهي بذلك تخالف قرار المحكمة الاتحادية، ونحن كنواب سنلجأ للقضاء، لإنصاف حقوق الناس".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم لاتريد التوزيع بالأساس لراتب شهر 12، ولهذا سيكون التوزيع من شهر كانون الثاني للعام الحالي، وهذا يعني أن راتب شهر 12، ذهب إدراج الرياح".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.

وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى".

من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بحجة عدم وصول المبالغ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يختتم زيارته لايران بزيارة مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليهما السلام
ضاربة قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط .... حكومة الإقليم "تبتلع" مجهود شهر كامل من موظفيها.. لا راتب لكانون الأول
هذا ما بحثته الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها اليوم
كردستان العراق تهدد بالانفصال في حال لم يتم صرف رواتب موظفي الاقليم بشكل منتظم
السوداني يدعو الى حوار إقليمي شامل تستضيفه بغداد، يضمن الأمن والاستقرار، ويعزز الثقة بين دول المنطقة/موسع
السوداني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا
المالية النيابية تؤكد للبنك الدولي أهمية بقاء البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة
رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء يعقدون اجتماعا في قصر بغداد
توصية نيابية بابقاف فتح كليـات جديدة من اختصاصــات الطب البشري والاسنان والصيدلة
وزير الكهرباء: وضعنا خطة لاعادة تفعيل عقد استيراد الغاز الايراني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك