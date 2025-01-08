الإعلان عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة" في العراق

أعلن في العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، عن تشكيل (ائتلاف القيادة السنية الموحدة)، الذي يجمع أهم القيادات السياسية السنية في العراق.

وذكر بيان لتحالف السيادة، ان: "الائتلاف الذي يضم كل من رئيس البرلمان، محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، وزياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة، جاء الإعلان عنه عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد".

وأضاف البيان "سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد، الذي يأخذ قادته على عاتقهم المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".