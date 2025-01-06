ما يسمى بهيئة تحرير الشام تسحب ارهابيين متعددي الجنسيات من محيط مرقد السيدة زينب عليها السلام بسبب تصرفاتهم الوقحة

كشفت مصادر سورية مطلعة، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، أن ما يسمى بهيئة تحرير الشام، سحبت أكثر من 90 ارهابيا من ألوية متعددة الجنسيات من محيط مرقد السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق، بسبب تصرفاتهم الوقحة والشكاوى المتزايدة ضدهم.

وقالت المصادر ، إنه: "رغم خطاب الهيئة وتاريخها الاجرامي المعروف، إلا أنها أبدت حذراً شديداً في التعامل مع المراقد الدينية، خصوصاً تلك المقدسة لدى الطائفة الشيعية، لمنع أي انتهاكات أو محاولات اعتداء قد تُثير الرأي العام".

وأوضحت، أن "سحب الارهابيين جاء نتيجة انتشار مقاطع فيديو بثها بعضهم، تحمل طابعاً طائفياً، ما تسبب بإحراج كبير للهيئة أمام الرأي العام السوري والاقليمي والدولي".

وأضافت أن "الهيئة أصدرت أوامر مشددة تمنع تصوير أو نشر أي محتوى من داخل المراقد الدينية، خاصة وأن الفيديوهات السابقة تسببت بارتدادات سلبية وأثارت التوترات الطائفية في المنطقة".

وأشارت إلى أن "تحركات الهيئة في هذا الصدد تهدف إلى منع أي تصعيد مذهبي قد يؤدي إلى ردود فعل غاضبة أو مشكلات داخلية تهدد مواقعها ونقاطها الأمنية".

وأكدت المصادر، أن "الخطوة تُظهر حرص الهيئة على تجنب خلق أزمات قد تؤدي إلى تصعيد داخلي، في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة في البلاد".

ويوم الحادي عشر من كانون الأول الماضي، دخل ارهابيون من الفصائل السورية، إلى مرقد السيدة زينب في العاصمة دمشق، ورفعوا التكبيرات من داخله.

بدوره، أكد مدير المقام ديب كريم، أن المقام مفتوح واجتماعات إيجابية عُقدت مع "الدولة السورية الجديدة".

وقال كريم في تصريحات صحفية، إن "المقام مفتوح والموظفين موجودون إدارةً وخدماً ويعملون على إصلاح بعض البنى التحتية من كهرباء وماء التي تم تخريبها"