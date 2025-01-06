محافظ كربلاء المقدسة يعلن عن قرب توزيع قطع أراض سكنية لمنتسبي القوات الأمنية

صرّح محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن قرب البدء بتوزيع قطع أراض سكنية على ثلاث فئات داخل حدود المحافظة، حيث ذكر الخطابي في حديث لقناة السومرية، إنه "بمناسبة ذكرى عيد الجيش العراقي الباسل، نعلن قرب توزيع قطع أراض سكنية على عوائل الشهداء، والجرحى، والمنتسبين ضمن القوات الأمنية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وافق بتاريخ الاثنين (16 كانون الأول 2024) على شمول عمال النظافة بقطع الاراضي السكنية، معتبرا أن قطع الاراضي هي استحقاق لهم ضمن خطة تعدها المحافظة بشمول اكبر عدد من الشرائح بقطع الاراضي السكنية.

وفي ذات الصدد، كذلك اطلق القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وبمناسبة عيد الجيش العراقي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025) الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية في التاجي شمالي بغداد.