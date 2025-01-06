القائد العام للقوات المسلحة يطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية

بمناسبة عيد الجيش العراقي، أطلق القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه، أن "القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أطلق بمناسبة عيد الجيش العراقي، الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية الذي سيُشيد على أرض معسكر التاجي، المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع".

ويطفئ الجيش العراقي، اليوم الاثنين، شمعته الرابعة بعد الـ100، في تاريخ مليء بالتضحيات والمشاكل والانقلابات والتحولات في نفس الوقت، لكن ومع كل هذه التحديات، بقيت سمعة الجيش العراقي جيدة مع محاولات قياداته الحفاظ على مستوى من السمعة يساوي ما يحمله الجيش العراقي من تاريخ.