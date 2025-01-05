الشيخ همام حمودي: لا أحد يفرض على العراقيين نظاما معينا

أكد رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، اليوم الأحد، أنه لا أحد يفرض على العراقيين نظاما معينا، مبينا ان الشعب هو من يقرر من يحكم وكيف.

وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال الحفل الجماهيري التأبيني في الديوانية بذكرى يوم الشهيد العراقي، استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وذكرى استشهاد قادة النصر، الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي، إنه "لا أحد يفرض على العراقيين نظاما معينا، فالشعب هو من يقرر من يحكم، وكيف، ومتى يغير، وهذا امتياز حصل عليه العراقيون بصبرهم ودمائهم".

وأضاف، " ما تسمعونه من هنا وهناك حول حل الحشد هي اقاويل لتخويفنا، ولا نسمح لأحد بفرض رأيه علينا، فالكثير من مسؤولينا ورئيس الوزراء لهم اعتزاز بحشدهم وقواتهم الأمنية ولا يسمح لأحد بأن يتدخل بشؤوننا".

وتابع أن "قوة العراق باستقراره، ولا يتحقق ذلك إلا بأمنه، ولا يتحقق الأمن إلا بالحضور في الميدان، وأبرز حضور هو حضور الحشد الشعبي عند تلبيته فتوى المرجعية".

وأشار الى ان "حكومتنا ومسؤولينا وقوانا السياسية مدركون ان الأعداء يريدون سلب قوة الشعب في الميدان، ولن يسمح أحد بذلك لان هناك أعداء يتربصون بالبلد".

وتابع: "علينا حفظ تماسك عشائرنا وحشدنا وارتباطنا بالمرجعية لنحقق أهدافنا من استقرار وتقدم وتنمية".