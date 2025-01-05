الأنواء الجوية: أمطار متفاوتة الشدة تشمل جميع المدن

توقعت الأنواء الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة تشمل جميع المدن.

وذكرت الهيئة في بيان لها : ان "صورة ليلية للسحب ملتقطة بالأقمار الاصطناعية توضح اشارات البرق وجهة غرب البلاد وكتل من السحب تتقدم نحو مدن البلاد معلنة عن تأثير إندماج منخفض البحر المتوسط مع منخفض البحر الاحمر ليشكلان منظومة من حالة عدم الاستقرار تستمر لغاية فجر الاربعاء.

واوضحت "تمتاز الحالة بهطول خفيف الى معتدل في كافة المدن بشكل زخات مصحوبا ببعض الغزارة والبرق والرعد في غرب وجنوب البلاد" .

واكدت انه" يعني ان جميع المدن مشمولة بشدة امطار متفاوتة لايغلب عليها طابع الاستمرارية الا في مناطق محدودة- .

وتابعت: الرياح ستهب من الاتجاه الجنوبي الشرقي بسرعة معتدلة تتراوح بين ( 20-35) كم بالساعة مصحوبة ببعض النشاط نهارا يسبب تصاعد للغبار في جنوب غرب البلاد.

واضافت :كما سيكون هناك تقلبات في درجات الحرارة والاحساس الحراري بسبب تواجد السحب في الأجواء .