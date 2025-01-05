وزير التعليم يبحث مع سفيرة مملكة هولندا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا وناقشا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعات البلدين.

وأوضح وزير التعليم خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة سياسة الوزارة في اعتماد تدويل السياقات الأكاديمية وتحقيق التفاعل مع المؤسسات العالمية ذات التأثير وصياغة فرص توأمة المشاريع العلمية مشيرا إلى أن الوزارة ومؤسساتها نجحت في إطلاق برنامج ادرس في العراق وتمكنت من استقطاب أكثر من ثلاثة الاف طالب دولي بمختلف التخصصات الأكاديمية.

من جهتها أعربت سفيرة مملكة هولندا عن اهتمام مؤسسات بلدها بالتنسيق مع الجامعات العراقية وتعزيز قنوات التعاون ومذكرات التفاهم وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي المشترك .

ووجهت السفيرة دعوة رسمية الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي لزيارة المملكة ومؤسساتها الجامعية وتأطير العلاقات الأكاديمية بين البلدين