رئيس الجمهورية يبحث مع العامري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

بحث رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لمنظمة بدر:" انه جرى، خلال اللقاء بمكتب العامري، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والدولية".

وناقش اللقاء، السبل الكفيلة بتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد من خلال اعتماد مبدأ الحوار البناء بين جميع الأطراف السياسية فضلاً عن ضرورة تذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مختلف الصعد.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل الحكومة على المستوى الخدمي، حيث تمت الإشارة إلى أهمية دعم مسيرة الإعمار وتأهيل وتطوير البنى التحتية وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب كافة في حياة مستقرة أمنياً واقتصادياً.