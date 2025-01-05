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قائد الدفاع الجوي يعلن قرب وصول أنظمة تسليحية حديثة


أكد قائد الدفاع الجوي، الفريق الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الأحد، أن الجيش العراقي شهد تحولاً كبيراً في قدراته وإمكانياته القتالية والتسليحية واللوجستية خلال السنوات الماضية ، فيما كشف عن قرب وصول أنظمة تسليحية حديثة ستعزز من قدراته وتجعله في مصاف الجيوش المتقدمة من حيث التسليح.

وقال الفريق الأسدي، للوكالة الرسمية: إن "التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي خلال 104 أعوام التي مضت على تأسيسه، تؤشر حجم المساهمات، ونوع التحديات العسكرية التي واجهها، وتشكل سجلاً حافلاً بالاستعداد والتحلي بالشجاعة والعزيمة والتطور، والرغبة في تحقيق المجد الذي يستحقه"، مبيناً أن "الجيش العراقي، برهن في الملاحم الكبرى التي خاضها في عام 2014 والأعوام التي تلتها مع أعتى التنظيمات الإرهابية الدولية على قدرة فريدة في إدارة المعارك وكسبها وبفترات زمنية قصيرة أدهشت جميع المراقبين العسكريين".

وأضاف، أن "الجيش العراقي بخير وماضٍ الى خير وقادر على تنفيذ جميع المهام التي توكل اليه للدفاع عن تراب الوطن"، مشيراً إلى أن "الجيش العراقي شهد في السنوات الماضية وبشكل خاص بعد أحداث عام 2014 تحولاً كبيراً في قدراته وإمكانياته القتالية والتسليحية واللوجستية، فضلاً عن وصول قادته وضباطه ومنتسبيه الى مستويات عالية من الخبرة والثقافة العسكرية التي تلبي ضرورات مواجهة التحديات التي قد تواجه العراق".

وتابع أن "التوجيه والمتابعة المستمرتين للقيادة السياسية في البلاد لعموم القوات المسلحة وتحديدا للجيش العراقي اضافتا له الكثير من الجهوزية والاستعداد لمواجهة وحسم أشكال التهديدات التي تواجه البلاد ".

وبشأن تجهيزات قطعات الجيش بالمنظومات القتالية والدفاعية التي توازي نظيراتها في دول الجوار، أوضح الأسدي، أنه "بجهود حثيثة ومتميزة وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني والذي يرأس لجنة التسليح العليا وخلال العامين الماضين تمكنت وزارة الدفاع من إبرام عقود تسليح كبرى تميزت بتقنية وتكنولوجيا متقدمة لمختلف صنوف الجيش العراقي (الدفاع الجوي، طيران الجيش، سلاح المدفعية، سلاح الدروع وغيرها)" ،لافتاً إلى أن "موعد وصول هذه الأنظمة التسليحية قريباً ، حيث ستعزز حتماً من قدرات الجيش وتجعله في مصاف الجيوش المتقدمة من حيث التسليح".

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