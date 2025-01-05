توضيح من وزارة الكهرباء بشأن عقد الغاز مع تركمانستان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، أن سريان عقد الغاز مع تركمانستان لم يبدأ، ولم يتم إزاءه دفع أي مبالغ مالية.

ونفت الوزارة في بيان "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات، ليس لها مصدر من الصحة والدقة ومغلوطة حول اتفاقية الغاز مع تركمانستان".

وأوضحت أن العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماماً.

وأكدت الوزارة بشكل رسمي أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني للعراق لغاية الأن، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن وتتحمل الوزارة مسؤولية تصريحها هذا ، وهو ما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، هي محاولة لتظليل الرأي العام ومحاولة لتشويه الحقائق .

وتابعت إن "مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة وليس الغاز التركمانستاني"، مضيفة أنها تتّبع سياسة واضحة تعتمد تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره".

وقالت الوزارة حسب البيان إنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف تشويش خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وعدم الاعتماد على مصدر واحد".

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة.