العثور على جثتين مجهولتي الهوية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، بالعثور على جثتين مجهولتي الهويّة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن" قوة أمنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في أسفل جسر بغداد اليوسفية بالقرب من حي آسيا بمنطقة الدورة ببغداد".

وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاقات نارية بمنطقة الظهر، وتم نقلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي سياق ذي صلة كشف المصدر عن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالقرب من فندق السدير ضمن منطقة البتاويين وسط العاصمة بغداد".

وبين المصدر، أن "جثمان الفتاة تخلو من أي شدة خارجية، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".