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مع بدء الفصل التشريعي الجديد.. مباحثات بين الكتل لحسم القوانين الجدلية


كشف النائب عن الاطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الابعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن وجود اتصالات بين الكتل السياسية لحسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية الفصل التشريعي الجديد.

وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن "الفصل التشريعي الجديد سوف يبدأ يوم التاسع من الشهر المقبل، وأمام مجلس النواب مهاما كثيرة، أبرزها تعديل قانون الموازنة وكذلك انتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 لغرض التصويت عليها، إضافة الى ذلك، القوانين الجدلية المؤجلة منذ فترة طويلة جداً".

وأضاف، أنه "مع قرب بدء الفصل التشريعي، هناك اتصالات تجري ما بين الكتل السياسية من أجل حسم التصويت على القوانين الجدلية، لعقد اجتماعات موسعة بعد عطلة رأس السنة، كي تدخل الكتل السياسية متفقة على تمرير القوانين بشكل مسبق، ولا يتم تعطيل الجلسات بسبب عدم الاتفاق على القوانين وادراجها على جدول الاعمال".

وكان تحالف الفتح، أكد يوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أن القوانين الجدلية المعطلة منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة.

وقال النائب عن التحالف وعد القدو، إن "هناك عزما نيابيا على حسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية السنة الجديدة، مع بداية الفصل التشريعي الجديد، خاصة وان جميع فقرات القوانين صوت عليها في وقت سابق، ولم يبق سوى التصويت على الأسباب الموجبة، حتى يشرع القانون بشكل قانوني".

وبين القدو أن "ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية على القوانين قابلة للحسم والاتفاق عبر التفاوض، ولهذا بداية الفصل التشريعي سيتم التصويت على تلك القوانين، من أجل الذهاب نحو تشريع قوانين أخرى، فمن غير الصحيح يبقى الدور التشريعي معطلا بسبب بعض القوانين وترك الأخرى".

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