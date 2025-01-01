عشيرة السعود تقطع الطريق المؤدي من بلد إلى الضلوعية بسبب حادث دهس لأحد أبنائها!

قامت شباب عشائر السعود جنوب صلاح الدين، بقطع الطريق المؤدي من بلد إلى الضلوعية مساء يوم أمس الثلاثاء إثر حادث دهس لأحد أبنائهم، حيث ذكر مراسل قناة السومرية، أن شباب عشائر السعود جنوب صلاح الدين قطعوا الطريق المؤدي من بلد إلى الضلوعية مساء يوم أمس إثر حادث دهس لأحد ابنائهم من قبل أحد أبناء الضلوعية، مشيرا الى حصول اعتداء على طلبة المدارس في الضلوعية من أهالي منطقة سعود.

وبحسب المراسل فان المعتدين على الطلبة تم القاء القبض عليهم وايداعهم في السجن، لافتا الى ان انه بعد قطع الطريق تدخل العقلاء من شيوخ العشائر وفرضت القوات الأمنية الأمن في المنطقة والقاء القبض على صاحب العجلة.