الشيخ جلال الدين الصغير يكشف عن قيام الشهيد قاسم سليماني بانشاء حشد شعبي سوريا عام 2012 فماذا حصل له

كشف امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير عن قيام قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه بانشاء حشد شعبي في سوريا عام 2012

واوضح سماحته خلال محاضرة القاها في ملتقى براثا الفكري في جامع براثا المعظم يوم الجمعة وحضرته وكالة انباء براثا ان الحاج سليماني رضوان الله تعالى عليه اطلق على هذا الحشد بجيش الدفاع الوطني ووصل عدده الى 120 الف مقاتل وتمكن من تحرير الاراضي واحدة من بعد الاخرى الى ان حصروا الارهابيين في منطقة ادلب

واضاف سماحته ان تركيا عندها دخلت على الخط لحمايتهم من خلال عقد اتفاق سمي في حينها باتفاق الستانة فظلت المجاميع الارهابية محصورة في هذا المكان ولكن دخل حزب البعث السوري على الخط ايضا وبدا يهرج على جيش الدفاع الوطني الذي انشاه الشهيد سليماني فاخذ يقول اننا انتهينا من كل شيء ولا نحتاج الى هذا الحشد وبالنتيجة تم انهاء جيش الدفاع الوطني في سوريا واعتمدوا على الجيش الوطني السوري

واشار سماحته الى ان الجانب الايراني تحدثوا مع القيادة السورية حول اهمية جيش الدفاع الوطني ولكن النصح لم يفد عندها انسحب المستشارين الايرانيين شيئا فشيئا بعد عدم الاستماع لنصحهم

وخاطب سماحته الذين يستهينون بالحشد الشعبي في العراق وقال اضع هذه الكلمات في اذان الذين يستهينون به الحشد العقائدي ليس كمثل الجيش الذي ياتي من نوازع او دوافع متعددة