الأخبار

الشيخ جلال الدين الصغير يكشف عن قيام الشهيد قاسم سليماني بانشاء حشد شعبي سوريا عام 2012 فماذا حصل له


كشف امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير عن قيام قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه بانشاء حشد شعبي في سوريا عام 2012

واوضح سماحته خلال محاضرة القاها في ملتقى براثا الفكري  في جامع براثا المعظم يوم الجمعة وحضرته وكالة انباء براثا ان الحاج سليماني رضوان الله تعالى عليه اطلق على هذا الحشد بجيش الدفاع الوطني ووصل عدده الى 120 الف مقاتل وتمكن من تحرير الاراضي واحدة من بعد الاخرى الى ان حصروا الارهابيين في منطقة ادلب 

واضاف سماحته ان تركيا عندها دخلت على الخط لحمايتهم من خلال عقد اتفاق سمي في حينها باتفاق الستانة فظلت المجاميع الارهابية محصورة في هذا المكان ولكن دخل حزب البعث السوري على الخط ايضا وبدا يهرج على جيش الدفاع الوطني الذي انشاه الشهيد سليماني فاخذ يقول اننا انتهينا من كل شيء ولا نحتاج الى هذا الحشد وبالنتيجة تم انهاء جيش الدفاع الوطني في سوريا واعتمدوا على الجيش الوطني السوري 

واشار سماحته الى ان الجانب الايراني تحدثوا مع القيادة السورية حول اهمية جيش الدفاع الوطني ولكن النصح لم يفد عندها انسحب المستشارين الايرانيين شيئا فشيئا بعد عدم الاستماع لنصحهم 

وخاطب سماحته الذين يستهينون بالحشد الشعبي في العراق وقال اضع هذه الكلمات في اذان الذين يستهينون به الحشد العقائدي ليس كمثل الجيش الذي ياتي من نوازع او دوافع متعددة 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توضيح من مكافحة المخدرات بشأن متهم بعهدتها "فارق الحياة" اثناء التوقيف في البصرة
ماذا أبلغ بلينكن السوداني بخصوص المراقد المقدسة بسوريا؟.. الخارجية الأمريكية تكشف
الشيخ جلال الدين الصغير يكشف عن قيام الشهيد قاسم سليماني بانشاء حشد شعبي سوريا عام 2012 فماذا حصل له
الإطار : لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق
شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص اعترف بقيامه بـ 17 عملية سرقة
المتحدث باسم الحكومة : لا يمكن السماح لداعش وأي تنظيم متطرف أن يعبر إلى الحدود العراقية
الحشد الشعبي يحبط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية بقضاء الكرمة شرق الأنبار
من بغداد.. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق
العثور على طفلة حديثة الولادة بمقبرة في الانبار
الفياض يحذر من أي محاولة للعبث بأمن الأنبار: سنقبر أي مخطط شرير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك