الحكم على فاضل البديري بالسجن ٥ سنوات بتهمة التخابر واستلام الاموال من جهات اجنبية

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، حكما بالحبس الشديد وغرامة مالية بحق المدعو فاضل البديري ادعى أنه مرجع ديني في المحافظة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات و غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون دينار عراقي بحق مدان يدعي انه مرجع ديني".

وأضافت أن "المحكوم استلم مبالغ مالية من رعايا دول اجنبية يعمل لمصلحتها من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد وقيامه بإصدار بيان لقاء تلك الأموال".