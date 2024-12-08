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سقوط سوريا بيد الارهابيين الذين يتزعمهم ابو محمد الجولاني وهروب بشار الاسد بطائرة الى جهة مجهولة
الأخبار
في خطبة سابقة قبل سقوط بشار الاسد ... الشيخ جلال الدين الصغير تحدث عن وجود خيانة داخلية
علي محسن راضي
129
2024-12-08
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