هادي العامري:-ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية

قال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ان ما يجري في سوريا هو مؤامرة تركية صهيونية بمباركة امريكية

واوضح العامري في تصريح له اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان الكيان الصهيوني يقود مشروع مشبوه في سوريا والمنطقة

مؤكدا ان ادعاءات الاتراك في دعم غزة عار عن الصحة

واكد العامري ان على العراق أن يكون له موقف واضح من ما يحدث في سوريا والإ فسندفع ضريبة كبرى مشيرا الى ان الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد