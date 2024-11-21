دورات ورعاية أمريكية لفصائل ارهابية في قاعدة التنف

وردت معلومات تفيد بقيام قوات التحالف الدولي (وقوات سايبر الامريكية) بعمليات تدريب في قاعدة التنف لعناصر ارهابية من تنظيم داعش وعناصر ارهابية منطوية تحت راية الجيش الحر منهم اجانب ومنهم من الجنسية الاردنية وعناصر من تنظيم خرسان وهي ضمن توافقات بين الفصائل وتتم عمليات التدريب العسكري المتنوع ومنها التمكن من استخدام الطيران المسير من نوع ( MQ..11) الموجودة حاليا في التنف

وسيتم تسهيل عمليات التواصل ما بين المجموعات المنتشرة في البادية السورية وبادية تدمر وحمص وحماة فيما بينهم بما يخص العمليات منها التصوير لمواقع انتشار وتواجد القوات الصديقة بالمنطقة وتحديد الأهداف المطلوبة.

وهناك عناصر تتبع لفصيل احرار الشرقية واكثر مقاتليهم من ابناء منطقة الجزيرة غالبا من قبيلة العكيدات متواجدين في معسكرات التدريب بالقرب من الحدود الاردنية السورية من جهة الساتر الاردني وهم بإعداد قليلة غير معروفة تم جلبهم بتنسيق امريكي مع عدة جهات منها الأردنية وتركيز على تقوية الجبهات التابعة للتنف إن كان داخل المخيم أو في البادية وهي من ضمن التحضيرات من قبل الأمريكي إن كان في التنف أو الشمال أو مناطق الإدارة الذاتية الى الحدود العراقية إلى الجنوب السوري

ومن جهة أخرى أكد أن التعليمات مشددة على جمع المعلومات و مراقبة اي حركة أو تحرك ضد القوات الأمريكية في الداخل بشكل عام وضمن الأراضي العراقية.