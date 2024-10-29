اعتقال مدير عام هيئة الضرائب بعد التسريب الصوتي له

افاد مصدر صحفي اليوم الثلاثاء باعتقال مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي على خلفية التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه والذي يتحدث فيه عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات.

وفي التسريب الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح احدى الشركات، يقول علي وعد علاوي مخاطبا شخصا يدعى "ابو فهد": "المعاملة الاولى اليوم خلصت من اجل الدخول في المناقصات، وغدا سنسلمهم براءة الذمة"، مطالبا الشخص المخاطب (ابو فهد) بعدم إرسال المحامي الخاص به كون الاخير ثرثار و"العيون كلها مفتوحة علينا".

ويتحدث علاوي في التسريب الصوتي المزعوم، عن اموال تقدر بين 89 مليون دينار وسبعة مليارات دينار تدفع كرشاوى للتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم امس الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير الضرائب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن "السوداني وجه هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام لهيئة العامة للضرائب".

وأضاف أن "التوجيه تضمن أيضاً تقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وزيرة المالية طيف سامي، أوعزت أيضا، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب لمدير هيئة الضرائب.