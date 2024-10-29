وزارة المالية تصدر توجيهاً بسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب

أصدرت وزارة المالية توجيها بسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وجاء ذلك بعد أن قدمت لجنة النزاهة النيابية، يوم أمس الاثنين، توصية الى رئيس مجلس الوزراء بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب، حيث ذكرت اللجنة في بيان، "تابعت لجنة النزاهة النيابية باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات الضرائب مقابل تقديم رشى".

وأضاف البيان "انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فان اللجنة تتوجه الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الاجراءات ومنع اي حالة من حالات التلاعب مستقبلا".

وكان رئيس الوزراء قد وجه، يوم أمس الاثنين، بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير عام الضرائب.