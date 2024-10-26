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الدفاع الجوي الايراني يصدر بيانا هاما حول تصديه الباسل للعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية


اصدر الدفاع الجوي الايراني بيانا هاما حول تصديه الباسل للعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية في ايران 

وقال البيان الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للنظام الصهيوني المجرم وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، إلا أن هذا النظام المزيف هاجم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام صباح اليوم في عملية انتقامية.

واضاف البيان أنه في حين نجحت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد في اعتراض وتصدي لهذا العمل العدواني، فقد لحقت أضرار محدودة في بعض الأماكن،

واشار البيان الى انه يجري التحقيق في أبعاد هذا الحادث.

وفي هذا الصدد دعا البيان الأهالي إلى الحفاظ على التضامن والسلام، يرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى إشاعات وسائل الإعلام المعادية.

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الدفاع الجوي الايراني يصدر بيانا هاما حول تصديه الباسل للعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية
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