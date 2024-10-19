قناة ال mbc التابعة لال سعود الانجاس تتطاول على الشهداء من قادة المقاومة الاسلامية في العراق ولبنان وايران وتصفهم بالارهابيين

نشرت قناة الmbc التابعة لال سعود الانجاس تقريرا اقل ما يوصف انه تقرير دنيء وبربري وصفت فيه قادة المقاومة الاسلامية الذين استشهدوا بالارهابيين

حيث تناول التقرير كيف استشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ووصفته بواحد من الارهابيين الذين تخلص العالم منه بعدها انتقل التقرير الى القائد الخالد الشهيد قاسم سليماني بعدها تطاول التقرير بشكل سافر وحاقد على درة لبنان الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله ولم ينتهي التقرير حتى تناول استشهاد القائد عماد معنية فضلا عن بقية القادة في حزب الله الذين اغتيلوا غدرا من قبل الكيان الصهيوني

ولم يكتف التقرير بهؤلاء الشهداء الابرار بل تناول ايضا استشهاد القيادي في حركة حماس الشهيد صالح العاروري بعدها الشهيد اسماعيل هنية وانتهى التقرير بالشهيد يحيى السنوار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ووصفهم ايضا بالارهابيين الاشرار