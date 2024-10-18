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المندلاوي : المقاومة مشروع لاينتهي باستشهاد القادة بل يزداد تجذرا ورسوخًا في اعماق الأمة


 اكد رئيس مجلس النواب ، بالنيابة ، محسن المندلاوي :" ان المقاومة مشروع لاينتهي باستشهاد القادة ، انما يزداد تجذرًا ورسوخًا في اعماق الأمة".

وتقدم المندلاوي ، في بيان صحفي ، بالتعزية للامتين العربية والإسلامية ورجال المقاومة في كل العالم وحركة حماس بإستشهاد القائد الجهادي الكبير يحيى السنوار".

وقال :" ان دماء قادة الامة ومجاهديها التي سفكت ظلمًا وعدوانًا على طريق فلسطين، تثبت عظمة واهمية القضية التي ضحى الشهداء بارواحهم من اجل نصرتها"، مؤكدا :" ان المقاومة مشروع لا ينتهي باستشهاد القادة ، انما يزداد تجذرًا ورسوخًا في اعماق الأمة، وان كل الذين ساروا على هذا الدرب يؤمنون بأن الشهادة طريق انتصار وخلود ، وهكذا مشروع لا يموت".

واستذكر رئيس مجلس النواب بالنيابة، التاريخ الجهادي الحافل لقائد طوفان الأقصى ومهندسها شهيد الإسلام وفلسطين يحيى السنوار، والعمر الطويل الذي قضاه بين سجون الاحتلال وميدان المقاومة، حتى لقى الله وهو مضرجًا بدمائه الزكية، مدافعًا عن دينه وارضه وشعبه، مقبلًا غير مدبر، متوجًا بوسام الشهادة في سبيل الله ثمنًا لسنوات التضحية والجهاد التي قضاها، مشيرا الى :" ان روحه الطاهرة ستبقى حاضرة تقاتل الى جانب شعبها وامتها حتى تحرير الارض من المحتل واستعادة الحقوق ورفع الظلم. 

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المندلاوي : المقاومة مشروع لاينتهي باستشهاد القادة بل يزداد تجذرا ورسوخًا في اعماق الأمة
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