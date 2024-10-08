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القناة 14 الصهيونية تنشر صورة الامام المفدى السيد السيستاني الى جانب بعض قادة المحور البارزين ضمن بنك اهدافه في حربه وعدوانه الغاشم.
علي محسن راضي
208
2024-10-08
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القناة 14 الصهيونية تنشر صورة الامام المفدى السيد السيستاني الى جانب بعض قادة المحور البارزين ضمن بنك اهدافه في حربه وعدوانه الغاشم.
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