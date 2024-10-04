متحدث باسم جيش الصهيوني الجبان: مقتل جنديين وإصابة 23 أخرين من لواء جولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار أطلقت من العراق

عاشت سواعدكم يا ابطال المقاومة الاسلامية في العراق وانتم تسطرون اروع الملاحم البطولية ضد الكيان الصهيوني الجبان الغادر
اعترف متحدث باسم الجيش الصهيوني الجبان عن مقتل جنديين واصابة 23 اخرين من لواء جولاني الكتيبة 13 جراء هجوم مبارك للمقاومة الاسلامية في العراق بواسطة طائرة بدون طيار .
فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال: ليل الأربعاء دخلت طائرة بدون طيار أجواء الجولان قادمة من العراق ولم تستطع الرادارات الكشف عنها وانفجرت داخل قاعة للجيش مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى
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