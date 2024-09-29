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النائب رائد المالكي يطلب موافقة عائلة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لنقل جثمانه الطاهر الى كربلاء ودفنه فيها.


طلب النائب رائد المالكي، اليوم الأحد، (29 أيلول 2024)، موافقة عائلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لنقل جثمانه الطاهر الى كربلاء ودفنه فيها.

وعزا المالكي في تغريدة بمنصة (إكس)، طلبه الى "دفن جثمان السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه في مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء تخليدا وتعظيما له ولتضحياته".

وطالب " الجهات المعنية دينيا وحكوميا في العراق لتسهيل هذه المهمة".

يشار الى انه جرى اليوم انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه من موقع الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت وتم نقلها الى إحدى مستشفيات العاصمة اللبناينة.

وقال مصدران لرويترز، ان جثمان السيد نصر الله "لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب وفاته صدمة حادة من قوة الانفجار".

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النائب رائد المالكي يطلب موافقة عائلة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لنقل جثمانه الطاهر الى كربلاء ودفنه فيها.
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