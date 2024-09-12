صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على قرار منع المحامية (قمر السامرائي) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة.

ورد القضاء الطعن المقدم من المحامية (السامرائي) بعد قرار نقابة المحامين بإحالتها إلى مجلس التأديب ومنعها من ممارسة المهنة لمدة سنة.

يذكر ان المدعوة قمر السامرائي من اللاواتي يعترضن على قانون الاحوال الشخصية المزمع التصويت عليه في البرلمان وحاولت في لقاءات تلفزيونية ان تشوه هذا القانون وتجاوزت في اكثر من مرة على الشرائع السماوية وعلى الدين الاسلامي ولم يكن هناك رادع ازاء تصريحاتها الوضيعة والسخيفة وكما تطاولت على رجال الدين بشكل سافر واتهمتهم باتهامات شتى بعيدة عن الواقع .