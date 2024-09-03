الأخبار

الامن النيابية : هذه تفاصيل مذكرة التفاهم العراقية التركية .. وسنستضيف وزير الدفاع للتقصي عنها


كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عن تفاصيل مذكرة تفاهم عراقية تركية تتعلق بتوغل القوات التركية داخل العراق ، فيما اكدت جمع تواقيع لمطالبة الحكومة بارسالها الى مجلس النواب .

وقال عضو اللجنة النائب احمد الموسوي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، ان " اللجنة النيابية وصلتها مسودة لمذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والجانب التركي ، كان يفترض لها ان تكون رادعا لهذه الاعتداءات مقابل خروج القوات التركية من الاراضي العراقية".

واضاف :" هناك اختلاف بين نصوص المذكرة التي كان يفترض توقيعها ، والمذكرة الجديدة التي وقعها رسميا وزير الدفاع الحالي ".

واضاف : " احد اهم فقرتين كان يفترض توقيعهما، ان الغاية من المذكرة هي معالجة المخاوف الامنية بين الطرفين والحفاظ على سيادة البلدين ، وان تكون هناك جدولة زمنية لخروج القوات التركية من الاراضي العراقية "، مبينا انه : " بسبب عدم قوة المفاوض العراقي تم الغاء هذا النص من المذكرة ، واستبداله بالنص الجديد " الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة اراضي البلدين وسلامتهما وامنهما ، كما يتعهد البلدان بمنع اي تهديد للطرف الآخر من اراضيه ، ويبذلان جهودهما في سبيل ذلك ".

واكد عضو لجنة الامن والدفاع ، انه :" سيتم انشاء مراكز سيطرة داخل الاراضي العراقية ، على نفقة الحكومة العراقية ولايتحمل الجانب التركي اي عبء مالي "، لافتا الى ان المذكرة الجديدة لم تتطرق الى اخراج القوات التركية من الاراضي العراقية ، وهذا يعد خرقا واضحا للسيادة الوطنية وشرعنة للوجود التركي ".

واشار الى انه :" تم التنازل عن ولاية القضاء العراقي على كل من يتواجد في الاراضي العراقية ، وهذا يعني التنازل عن سيادة القانون العراقي على اي خرق او فعل يقوم به اي فرد من القوات التركية داخل العراق ، بينما المذكرة الاولى كانت تتضمن نصا بالمحاسبة القانونية للافراد الاتراك داخل الاراضي العراقية من قبل القضاء العراقي".

وتابع القول ، ان "مجلس النواب لم يطلع على نصوص المذكرة الجديدة ، التي تصل لان تكون اتفاقية تمنح الحصانة الكاملة لافراد وعناصر القوات التركية ووجودهم في قيادة العمليات ومراكز السيطرة ".

وحول الاجراءات التي ستتخذها اللجنة النيابية ، اكد الموسوي : " نرفض تمرير هذه المذكرة ، وجمعنا تواقيع لمطالبة الحكومة بارسال نص المذكرة الى مجلس النواب، كما سنقوم باستضافة وزير الدفاع خلال ايام لبيان حقيقة هذه المذكرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القاضي فائق زيدان يوجه بالافراج عن جميع المعتقلين في تظاهرة اليوم لذوي المهن الصحن
العامري: الشهيد أبو شرار الموسوي كان من أوائل الملبين لفتوى الجهاد الكفائي وفك الحصار عن آمرلي
الامن النيابية : هذه تفاصيل مذكرة التفاهم العراقية التركية .. وسنستضيف وزير الدفاع للتقصي عنها
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
الصحة البرلمانية تاسف لتعرض المتظاهرين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية المطالبين بالتعيين من قبل القوات الامنية
توجيه حكومي بالتحقيق في ملابسات تظاهرات خريجي المهن الصحية
الرئيس : رئاسة الجمهورية تؤكد دائما الاحتكام للدستور والقانون في كل القضايا المعروضة على القضاء
الإطاحة بأحد "أخطر" مزوري الوثائق في العراق
رئيس الوزراء يستقبل سفير الإمارات الجديد لدى العراق
المالية توافق على صرف مخصصات الـ 50% للدرجات الوظيفية الدنيا بأثر رجعي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك