شرطة بابل تكشف غموض جريمة قتل وحشية وتلقي القبض على القاتل

صرّحت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن وقوع جريمة قتل وحشية في المحافظة، مؤكدة اعتقال الجاني خلال اقل من يوم على ارتكاب الجريمة.

وذكرت القيادة في بيان لها، إنه "في إنجاز أمني نوعي، تمكن فريق عمل من الاجهزة الامنية في بابل، من كشف غموض جريمة قتل بشعة وقعت في قضاء الهاشمية، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة" .

وأضافت القيادة، أن "فريق عمل ضم نخبة من ضباط قسم مكافحة الإجرام في بابل وشعبة إجرام قضاء الهاشمية، ومفرزة من الأدلة الجنائية، بالتنسيق مع نظام المراقبة بالفيديو، وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية في بابل وجهاز الأمن الوطني في بابل، باشر فور تلقي بلاغ عن الجريمة، بالتحرك الفوري إلى مسرح الحادث" .

وتابعت القيادة، أن "الفريق قام بجمع الأدلة وبصمات الأصابع، ومتابعة كاميرات المراقبة، وبفضل الجهد المتواصل، تمكن الفريق من التعرف على هوية الجاني وتحديد مكان اختفاءه" .

وبيّنت قيادة شرطة بابل، انه "بعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية من القبض على الجاني الذين اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل الجريمة البشعة، حيث قام بنقل جثة الضحية على سكة القطار في القضاء، بهدف التخلص منها وإخفاء آثار الجريمة" .