الأخبار

شرطة بابل تكشف غموض جريمة قتل وحشية وتلقي القبض على القاتل


صرّحت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن وقوع جريمة قتل وحشية في المحافظة، مؤكدة اعتقال الجاني خلال اقل من يوم على ارتكاب الجريمة.

وذكرت القيادة في بيان لها، إنه "في إنجاز أمني نوعي، تمكن فريق عمل من الاجهزة الامنية في بابل، من كشف غموض جريمة قتل بشعة وقعت في قضاء الهاشمية، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة" .

وأضافت القيادة، أن "فريق عمل ضم نخبة من ضباط قسم مكافحة الإجرام في بابل وشعبة إجرام قضاء الهاشمية، ومفرزة من الأدلة الجنائية، بالتنسيق مع نظام المراقبة بالفيديو، وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية في بابل وجهاز الأمن الوطني في بابل، باشر فور تلقي بلاغ عن الجريمة، بالتحرك الفوري إلى مسرح الحادث" .

وتابعت القيادة، أن "الفريق قام بجمع الأدلة وبصمات الأصابع، ومتابعة كاميرات المراقبة، وبفضل الجهد المتواصل، تمكن الفريق من التعرف على هوية الجاني وتحديد مكان اختفاءه" .

وبيّنت قيادة شرطة بابل، انه "بعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية من القبض على الجاني الذين اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل الجريمة البشعة، حيث قام بنقل جثة الضحية على سكة القطار في القضاء، بهدف التخلص منها وإخفاء آثار الجريمة" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال نقيب المعلمين في البصرة بتهمة التجاوز على أراضي البلدية
شرطة بابل تكشف غموض جريمة قتل وحشية وتلقي القبض على القاتل
مجلس القضاء يحدد مواعيد جديدة لبدء وانتهاء العمل لمنتسبيه
هدم منازل في سبع قصور ومطالبات الاهالي بالتعويض
موعد بدء عملية ترقيم الدور والمباني استعدادا للتعداد السكاني
رئيس الوزراء من تونس: العراق يمتلك بيئة لجذب المزيد من الاستثمارات
اعتقال 76 تاجر مخدرات دولي في الرصافة
وزارة التربية تحدد موعداً أخيراً لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية
فرض حظر للتجوال في الحي العصري للقبض على المتورطين بجريمة بيجي!
موظفوا مجلس محافظة الديوانية ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك