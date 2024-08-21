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أبو علي العسكري : إذا لم تؤدب الحكومة العراقية سفيرة الشر الأمريكية ببغداد، فسنؤدبها بطرق أخرى.


رد المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق ابو علي العسكري على التدخل السافر للسفيرة الامريكية في بغداد بالشؤون الداخلية في العراق من خلال دعوتها الى عدم تغيير قانون الاحوال الشخصية 

وقال ابو علي العسكري في تغريدة له إذا لم تؤدب الحكومة العراقية سفيرة الشر الأمريكية ببغداد، فسنؤدبها بطرق أخرى.

وفي الملف الفلسطيني قال العسكري إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني . وقد ذهب فيها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثرهم من الأطفال والنساء، سببها الرئيس هو تورط أمريكا وبريطانيا في دعمهم العسكري والسياسي غير المحدود للكيان، ويشكل وجودهم وتدخلهم الخبيث في شؤون العراق خطرا على البلاد ومعتقداته.

واضاف ليس لدينا أي التزام حول إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وكل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة.

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