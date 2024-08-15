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السيد رشيد الحسيني بشأن قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية : مجموعة فاسدات وفاسدين لاقيمة لهم ولا دين يردون يعلمونا احنا المتدينين شلون نرتب قوانينا .
علي محسن راضي
48
2024-08-15
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السيد رشيد الحسيني بشأن قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية : مجموعة فاسدات وفاسدين لاقيمة لهم ولا دين يردون يعلمونا احنا المتدينين شلون نرتب قوانينا .
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