تحذيرات من استغلال أمريكا للتصعيد بالمنطقة لبقاء قواتها في العراق

حذرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (3 آب 2024)، من استغلال الولايات المتحدة الامريكية للتصعيد في المنطقة من أجل بقاء قواتها لفترة أطول في العراق.

وقال عضو اللجنة علي نعمة في حديث صحفي انه "بكل تأكيد الولايات المتحدة الامريكية، تريد بقاء قواتها فترة أطول في العراق، وستستغل أي تصعيد في المنطقة من اجل بقاء قواتها والمماطلة والتسويف في الحوار والتفاوض مع الحكومة العراقية".

وأضاف نعمة ان "هناك إصرارًا حكوميًا مدعومًا من البرلمان على انهاء الوجود الأجنبي من العراق لما له من تأثيرات سلبية على الامن والاستقرار في العراق، خاصة ان هذا الوجود اصبح يهدد الامن القومي العراقي، ولهذا يجب الحذر من محاولات واشنطن استغلال أي تصعيد في المنطقة من اجل بقاء قواتها لفترة أطول في العراق".

واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.