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الشيخ قيس الخزغلي يدين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على جنوب لبنان ويدين العدوان الامريكي على الحشد الشعبي في جرف النصر
علي محسن راضي
74
2024-07-31
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