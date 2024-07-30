العدوان الامريكي الغادر استهدف احد مقرات الحشد الشعبي البطل في جرف النصر

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024) ان العدوان الامريكي الغادر استهدف احد مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر شمال محافظة بابل

واوضح المصدر ان الاستهداف الغادر اسفر عن استشهاد احد ابطال الحشد الشعبي واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة تم نقلهم الى احد المستشفيات القريبة

وكان مصدر امني قد قال في وقت سابق إنه "تم سماع دوي انفجار في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل"، مبيناً أن "الانفجار ناجم عن قصف أمريكي".

وأضاف أن "الحصيلة الأولية للقصف شهيد وثلاثة مصابين بجروح خطيرة من الحشد الشعبي".