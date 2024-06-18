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الشيخ جلال الدين الصغير : هدهد المقاومة الاسلامية في لبنان قلب المعادلات الامنية والاستراتيجية


 

اشاد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير بما قام به ابطال حزب الله اللبناني من خلال نشر الفيديو الخطير والمهم حول ثكنات العدو الصهيوني الجبان بشكل مفصل وقال انه قلب المعادلات الامنية والاستراتيجية 

واوضح سماحته في تغريدة له على منصة X ما جاء به القسم الأوّل من هدهد المقاومة الإسلامية في لبنان قلب المعادلات الأمنية الاستراتيجية، ومزّق جدار الردع، وأدخل قواعد الاشتباك في نفق مظلم، وأرسى معالم جيوسياسية جديدة ما كان لمخيّلة أحفاد القردة أن يتصوّروها حتى في كوابيسهم، وهو بحدّ ذاته حقق هزيمة أمنية واستراتيجية فظيعة لهم.

واضاف سماحته من المبكر جداً أن نعرف الارتداد المروّع لما جاء به هذا الهدهد على الموسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن الواقع الاجتماعي في دويلة الإفك المغتصبة، ولكن ما من شك أنّ هذا الارتداد لن يكون بأقل من نذير شؤم، وقد ساء صباح المنذرين.

واشار سماحته انه كان استقبال سفير الشرّ هولكشتاين في لبنان بليغاً جداً ومعبّراً

وبارك سماحته لابطال المقاومة الاسلامية في لبنان هذا الانجاز الكبير وقال بارك الله بطلائع الحيدريين المتجهين لقلاع خيبر الجديدة، وقبلة فرح للسواعد الفتية التي بنت عزّ الطلائع المعاصرة لجيش محمد وعلي صلوات الله عليهم اجمعين.

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