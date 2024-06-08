القوات الامنية السعودية تعتقل المحلل العراقي عماد محسن المسافر في المدينة المنورة

افاد مصدر صحفي اليوم ان القوات الامنية السعودية اعتقلت المحلل السياسي العراقي المعروف عماد محسن المسافر في المدينة المنورة المتواجد حاليا لتأدية مناسك الحج

واوضح المصدر ان قوة امنية سعودية اعتقلت المسافر من مقر اقامته في المدينة المنورة منذ خمسة ايام

واشار المصدر ان ادعاء القوة التي كانت بحوزتها اوامر القاء القبض ان المسافر متهم بالجناية الالكترونية من خلال نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ سابق

ولم يذكر المصدر ان كان هناك تحرك من السفارة العراقية في السعودية حول قضية الاستاذ المسافر من عدمه

وسبق ان اعتقلت السلطات السعودية حاجا عراقيا اطلق نداء "اللهم انصر الحشد" بصوت عالي خلال تأدية مراسم الحج.