وزير الكهرباء: مناطق الفرات الأوسط تعاني من مشاكل كثيرة في تجهيز التيار وكربلائيون يطالبون باقامة دعوى قضائية ضد الوزارة الكاذبة

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، ان مناطق الفرات الأوسط تعاني من مشاكل كثيرة في تجهيز التيار الكهربائي.

وقال فاضل خلال مؤتمر صحفي "أكيد التحديات التي نواجها مع ارتفاع درجات الحرارة هي تحديات مناطقي اليوم نكدر نقول بدأنا نحصر المشكلة في القطاعات المحددة في جهة التوزيع والنقل وهذا حصر المشكلة ونعمل كفريق واحد على معالجتها بشكل عاجل"، موضحا ان "هناك تحسن وارتفاع في مستوى التجهيز أفضل من العام الماضي".

وأضاف: "بالنسبة لمناطق الفرات الأوسط ومن ضمنها محافظة كربلاء حتى أكون واضح تعاني من مشاكل كثيرة في تجهيز التيار الكهربائي ونعمل من العام الماضي على تنفيذ مشاريع استراتيجية كان المفروض تنفذ منذ سنوات لمعالجة الأزمة".

هذا واستقبل المواطنون في كربلاء المقدسة تصريحات الوزير بالاستهجان والاستنكار بعد ادعاءه ان هناك تحسن وارتفاع في مستوى التجهيز حيث قالوا ان الوزير يكذب بكل صلافة فساعات التجهيز كما في العام الماضي ولم تتغير بل اسوء مطالبين رئيس الوزراء محمد السوداني باقالة الوزير والكادر المتقدم المشرف على ساعات تجهيز الكهرباء للمحافظة لكونهم كذابون ولم يقدموا اي شيء للمحافظة

كما طالب المواطنون محافظ كربلاء المقدسة باقامة دعوى قضائية على وزارة الكهرباء لاخفاقها في تقديم الخدمات للمحافظة سيما وانها تستقبل ملايين الزوار من كل دول العالم الذين لزيارة الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام فيتفاجئون عن حجم المعاناة التي تلاقيها هذه المحافظة ويتساءلون اين ملايين الدولارات التي تاتي من الزيارات المليونية اين تذهب هذه العائدات فمن المفترض ان تصرف على الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات

مؤكدين ان هناك سرقات كبيرة تحصل على حساب هذه المحافظة المظلومية فضلا عن النجف الاشرف وباقي محافظات الفرات الاوسط