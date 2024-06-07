حكمت سليمان: تقدم تجمعه "المنافع" لا القضية.. وسينهار جماعيًا

أكد امين عام تكتل الانتماء الوطني حكمت سليمان، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بان بنية حزب تقدم "ستنهار بشكل جماعي" في عدة محافظات عراقية، بسبب كونها لاتجمعها قضية بل منافع السلطة.

وقال سليمان في حديث صحفي"، ان "ما يجمع تحالف تقدم ليس فكرة او قضية بل هي السلطة بكل منافعها وبعد ان تبين بان عودة رئيس التحالف، في إشارة لمحمد الحلبوسي، الى رئاسة المجلس صعبة، بدأت تدب الخلافات الداخلية التي هي بالأساس موجودة أصلا من قبل، وستنتقل الخلافات الى مجالس المحافظات".

وأضاف ان "بنية تقدم ستنهار جميعا وبقية أعضاء التحالف والمجالس وحتى التشكيلات بعناوين اجتماعية وعشائرية وشبابية ستنفصل عن تقدم وحتى أعضاء في مجلس الانبار سيبادرون الى هذه الخطوة".

وأشار الى ان "انهيار التكتلات المرتبطة بتقدم والتي تأخذ عناوين عدة ستنهار في ضوء قراءتنا للمشهد من زاوية سياسية خاصة وان حجم الخلافات كبيرة".

ويوم امس اعلن النائب عن تقدم سابقا، زياد الجنابي إضافة الى أعضاء اخرين، انفصالهم عن كتلة تقدم النيابية بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.