الامن الوطني يناقش حماية المناطق الأثرية والتراثية في العراق

ضمن اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، تمت مناقشة أمن وحماية المناطق الأثرية والتراثية في العراق.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في القضايا المطروحة على جدول الأعمال، فضلا عن التداول في متطلبات العمل الأمني والاستخباري لمختلف القطعات الأمنية والعسكرية.

وتم في الاجتماع مناقشة المشروع الوطني للارشاد الوقائي من خطر المخدرات وحماية الشباب منها، والمقدم من قبل وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومستشارية الامن القومي. وقد وجه المجلس باعتماد ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، تتضمن محاور مدروسة من شأنها حماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة، وصون المجتمع من مخاطرها.

كما ناقش الاجتماع ملف أمن وحماية المناطق الأثرية والتراثية في العراق، وادراج الممتلكات الثقافية في القائمة الدولية، والمقدم من قبل مستشارية الامن القومي والهيأة العامة للاثار والتراث ب‍وزارة الثقافة، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بـدراسة الملف من قبل هيأة المستشارين والامانة العامة ل‍مجلس الوزراء وهيأة الاثار والتراث، والعمل على إعداد حزمة من الاجراءات، تهدف إلى حماية المناطق والمواقع الاثرية والتراثية والحفاظ عليها من العبث والسرقة.