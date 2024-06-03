قوات تابعة لوزارة الداخلية تواجه متظاهرين سلميين ارادوا اغلاق محلات تابعة للمصالح الامريكية في شارع فلسطين ببغداد

افاد شهود عيان قبل قليل ان قوات تابعة لوزارة الداخلية اطلقت الرصاص الحي على متظاهرين سلميين حاولوا اغلاق محلات تابعة للمصالح الامريكية في شارع فلسطين ببغداد

واوضح الشهود ان تظاهرة سلمية انطلقت طالبت باغلاق المحلات التابعة للمصالح الامريكية والتي تدعم الكيان الصهيوني بالاموال وخاصة KFC حيث وقفوا امام المحلات الا ان القوات الامنية هاجمتهم مع الاسف بالرصاص الحي

واشار الشهود ان عدد من المتظاهرين اصيبوا بجروح مختلفة مما ادى الى غضب المتظاهرين فقاموا باقتحام المطاعم التي تدعم الكيان الصهيوني الغاشم