نجل المرجع الديني الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يروي معاناة ال الحكيم عندما كانوا في معتقلات البعث الصدامي الكافر

يروي نجل المرجع الديني الكبير الراحل اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الاستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد رياض الحكيم ما جرى لهم اثناء اعتقالهم في زمن البعث الصدامي الكافر المقبور في ثمانينات القرن الماضي

ويشرح سماحة السيد رياض الحكيم معاناة اسرة ال الحكيم الذي سجنوا ظلما وجورا وعلى راسهم سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره من تعذيب جسدي ونفسي ولكن رغم ذلك استمروا برسالتهم العلمية بتثقيف الشباب المؤمن في داخل السجون والمعتقلات وخاصة سجن ابو غريب السيء الصيت

وقال سماحة السيد الحكيم ان والده قدس سره كان يكتب المسائل الشرعية على اوراق السكائر وكان ينشر علوم اهل البيت عليهم السلام رغم بطش الطغمة الحاكمة

وفيما يلي التسجيل الكامل للقاء الكامل مع سماحة السيد رياض الحكيم حفظه الله :