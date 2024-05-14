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قائد "داعش المانيا".. ابو ولاء يفشل بالتماس عدم ترحيله للعراق خوفًا من الاعدام


فشل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بألمانيا، او مايعرف بـ"قائد داعش المانيا" أبو ولاء العراقي، تمرير طلب مستعجل ضد ترحيله من المانيا، فيما أكدت المحكمة الإدارية في دوسلدورف غربي ألمانيا أن الأمن الوطني يبرر ترحيله.

وكانت المحكمة العليا في مدينة تسيله أصدرت حكما ساري المفعول بسجن الارهابي "أبو ولاء" لمدة عشرة أعوام ونصف العام، وذكرت المحكمة الإدارية في دوسلدورف أنها ترى أن طرده قانوني تماما، مبينة انه لا يوجد اعتراض أيضا على ما قامت به السلطات المختصة بشؤون الأجانب التي حظرت على الارهابي"أبو ولاء" استخدام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.

وتابعت المحكمة أنه رغم أن ترحيل الارهابي"أبو ولاء" إلى العراق وفرض حظر دخول عليه (إلى ألمانيا) مدى الحياة، لا تزال تعترضه عدة عوائق في الوقت الراهن، فإن التهديد بالترحيل الذي أصدرته مقاطعة فيرزن قانوني، مشيرة إلى أن الخطر الحالي الذي يشكله على الأمن العام مرتفع بشدة لدرجة تجعل الاعتبارات المتعلقة بأبنائه السبعة لا تقف عائقا أمام ترحيله.

وأوضحت المحكمة أن ما يعيق ترحيل مقدم الطلب إلى العراق في الوقت الراهن هو أن الادعاء العام لم يعلن بعد موافقته على تعليق عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة عشرة أعوام ونصف العام، ووفقا للأوضاع العادية يتعين على أبو ولاء البقاء بالسجن حتى عام 2027.

وكان الارهابي"أبو ولاء" قدم طلب لجوء آخر لأنه يتخوف من أن يحكم عليه بالإعدام في حال ترحيله إلى العراق، لذا، من المفترض أن يتم الحصول على تأكيد دبلوماسي من العراق يستبعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، بحسب دويتشه فيله الألمانية.

ومن بين مطالب الارهابي، لم توافق المحكمة سوى على تأجيل تنفيذ ترحيله بناء على شكواه إلى أن يتم البت في القضية الرئيسية والمتهم فيها إلى جانب الارهابي "أبو ولاء" ثلاثة ارهابيين والمستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام حيث قالت المحكمة العليا إنهم قاموا في منطقة الرور وولاية سكسونيا السفلى بالعمل على تحويل شباب إلى اعتناق الفكر الراديكالي وإرسال أفراد إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "داعش"الارهابي

كان الارهابي"أبو ولاء" العراقي يعمل إماما في مسجد جمعية الدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية، في مدينة هيلدسهايم، المحظورة الآن، ويذكر أن أحد المتهمين في القضية وهو ألماني-صربي كان يستخدم مسكنه في مدينة دورتموند كمركز للصلاة وآوى هناك لفترة مؤقتة الارهابي التونسي أنيس العمري الذي قتل اثناء تنفيذ هجوم الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين قبل عدة سنوات، وتم إلقاء القبض على هؤلاء الارهابيين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.

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