العثور على مقبرة جماعية في بابل تعود لاحداث الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ م .

الصحفي ظاهر العقيلي

اكدت مصادر اعلامية محلي مطلعة ان الفريق المكلف بفتح مقبرة باب المشهد يبدء بالعثور على اولى رفات للشهداء الذين اعدموا ابان احداث الانتفاضة الشعبانية المباركة عام ٩١ من قبل البعث الدموي في محافظة بابل .

فيما اكدت المصادر الاعلامية التي نقلت الخبر ان الرفاة الاولى تعود لثلاثة أطفال ولا يزال التنقيب جاري عن البقية .

وتاخرت عمليات العثور والبحث والعثور على جزء بسيط من العظام متهشمه بسبب عدة عوامل وقد تم اخذ عينات الى اخصائيين في هذا الموضوع ومن العوامل التي اوقفت العمل هي التعارضات ومنها الكيبل الضوئي وكيبل الاشاير المروريه

انبوب ماء الاسالة وكيبل كهرباء 1100 فولت وانبوب مجاري .

واوضحت المصادر ان يوم غد سيجري اكمال الحفر والتنقيب في ذات المكان بعمق مترتين ونص تحت الارض .

وبحسب شهود عيان في منطقة باب المشهد التابعة لمحافظة بابل وجود جثث لمقبرة جماعية من 30 الى 50 شخص مجاور مستشفى الولاده تم اعدامهم ابان احداث ال 91 .