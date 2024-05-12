وزير الداخلية ونظيره السوري يزوران المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ونظيره السوري محمد خالد الرحمون المديرية اليوم الأحد المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للاطلاع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها المديرية .

وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه على التعاون المثمر والناجح بين الدول العربية من بينها سوريا في مكافحة المخدرات، مشدداً على استمرار التنسيق الإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطرة.

في حين أعرب وزير الداخلية السوري عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً الى أن التعاون المثمر مع العراق كانت نتائجه إيجابية ويستحق الفخر به، حيث ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة، فضلا عن تبادل المعلومات للخلاص من هذه الآفة التي تهدد المجتمعات، مشيداً بالتحصينات الحدودية التي قام بها العراق مع سوريا.

كما استمع الوزيران إلى إيجاز مفصل عن أهم وآخر النشاطات التي نفذتها مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال عملها.